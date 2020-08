Infortunio sul lavoro a Villasanta: ambulanza e automedica in via Sanzio. Soccorso un uomo di 43 anni.

Infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 28 agosto, in via Raffaello Sanzio a Villasanta. La chiamata al numero di emergenza è scattata pochi minuti prima delle 11 per un uomo di 43 anni, rimasto coinvolto in un incidente all’interno di un impianto lavorativo.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari di Avps Vimercate e il medico arrivati in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del 43enne sarebbero meno gravi del previsto e l’intervento è stato derubricato in codice verde.

Accertamenti in corso da parte degli agenti della Polizia locale di Villasanta, anche loro presenti in via Sanzio.

