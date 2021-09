Infortunio sul lavoro a Vimercate: soccorsi in codice rosso

In via Rovereto

Le condizioni di un uomo di 41 anni sarebbero particolarmente gravi.

Grave infortunio sul lavoro a Vimercate, in via Rovereto. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 13.30 e al momento si trovano sul posto in codice rosso.

Infortunio sul lavoro a Vimercate

Le informazioni relative all'incidente, verificatosi in un cantiere al civico 35 di via Rovereto, non lontano dal quartiere Torri Bianche, sono ancora frammentarie. Ma secondo una prima ricostruzione un uomo di 41 anni avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo con ferita alla testa dopo essere inciampato e caduto in cantiere.

Sul posto sono intervenuti prontamente i volontari di Avps Vimercate, l'automedica e gli agenti della Polizia locale. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 41enne per poi trasportarlo all'Ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile