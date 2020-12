Infortunio sul lavoro ad Agrate: elisoccorso in via Archimede per un 38enne

Infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 18 dicembre, ad Agrate Brianza. Sul posto stanno operando gli operatori sanitari del 118. Presente anche l’elisoccorso.

Infortunio sul lavoro ad Agrate: elisoccorso in via Archimede

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9 in un impianto lavorativo di via Archimede. Coinvolto un uomo di 38 anni che è stato soccorso intorno alle 9.15. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e l’elisoccorso proveniente da Bergamo, oltre agli agenti della Polizia locale di Agrate che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso.

Il 38enne, soccorso in codice giallo, è stato poi trasferito all’Ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso.

TORNA ALLA HOME