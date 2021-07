Mancavano circa 10 minuti a mezzogiorno quando è stato allertato il 118 per un infortunio sul lavoro avvenuto ad Agrate Brianza.

Infortunio sul lavoro ad Agrate: anche l'elisoccorso sul posto

In viale delle Industrie, secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, si sono portati i volontari di Busnago Soccorso e l'elisoccorso, fatto decollare da Milano in codice rosso e atterrato in un campo adiacente la provinciale.

I sanitari hanno prestato le prime cure ad una persona di 49 anni le cui condizioni inizialmente sono apparse molto critiche. Successivamente agli accertamenti sanitari l'allarme è parzialmente rientrato: i soccorritori hanno infatti derubricato il codice, che è passato da rosso a giallo.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Agrate, chiamati ad approfondire la dinamica dell'infortunio.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile