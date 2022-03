I soccorsi

Sul posto ambulanza e automedica. L'uomo è stato trasportato in Pronto Soccorso in codice giallo.

Infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 4 marzo, presso un impianto lavorativo di via San Carlo ad Albiate.

Infortunio sul lavoro ad Albiate: 47enne trasportato in ospedale

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 10.30 e avrebbe coinvolto un uomo di 47 anni. Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che un bancale di cartoni sia improvvisamente caduto da un muletto schiacciando le gambe all'autista di un camion.

Sul posto si sono portati i volontari di Seregno soccorso, l'automedica e gli agenti della Polizia locale di Albiate. Le condizioni del 47enne inizialmente giudicate abbastanza serie sono state confermate dopo i primi accertamenti sanitari; successivamente l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale per tutti gli esami del caso.

(foto archivio)