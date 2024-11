Infortunio sul lavoro, grave un operaio

Grave infortunio in un cantiere a Besana in tarda mattinata: un operaio di 56 anni è rimasto ferito e trasportato in elisoccorso all'ospedale.

Incidente sul lavoro

Un operaio di 56 anni, stava lavorando all'interno di un'abitazione privata in ristrutturazione in via Cappellania, nella frazione di Montesiro, quando per circostanze che non sono ancora chiare è rimasto ferito. L'infortunio è avvenuto poco dopo le 13.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto sono subito arrivati in codice rosso, ambulanza, automedica ed è atterrato anche l'elisoccorso. L'operaio è stato subito preso in carica dai medici e stabilizzato, per poi essere trasportato in ospedale in elicottero. Diverse le ferite che avrebbe riportato, le sue condizioni sarebbero gravi. Sono arrivati sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, i tecnici dell'Ats e gli agenti della Polizia locale, per tutti i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l'area.