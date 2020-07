Infortunio sul lavoro, in arrivo ambulanza e automedica

Infortunio sul lavoro in una azienda di Caponago: sul posto sono in arrivo in codice rosso un’ambulanza e un’automedica

Aggiornamento 15.15

L’incidente è avvenuto all’interno dell’azienda Full Metals srl. A rimanere ferito è un uomo di 47 anni e le sue condizioni sono meno gravi di quanto temuto inizialmente: l’uomo, infatti, è cosciente e l’intervento è stato declassato da rosso a giallo.

Infortunio sul lavoro pochi minuti fa

L’incidente dalle dinamiche non ancora note si è verificato alle 14.26 in un’azienda di via della Chimica. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di Emergenza urgenza è coinvolta una sola persona. L’allarme è in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Caponago, sono in arrivo anche un’ambulanza e un’automedica

Seguiranno aggiornamenti

