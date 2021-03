Infortunio sul lavoro in una ditta di Aicurzio

Infortunio sul lavoro in una azienda di Aicurzio dove è intervenuta una ambulanza per soccorrere un quarantenne

Infortunio sul lavoro in azienda

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.20 in una azienda della strada per Cascina Restelli, nella zona industriale del paese. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di Emergenza urgenza, un uomo di 42 anni è caduto rovinosamente a terra tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto è arrivata un’ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto e con il passare dei minuti, fortunatamente, la situazione è leggermente migliorata tanto che l’intervento è passato da codice rosso a giallo. Il 42nne è stato trasportato in ospedale, a Vimercate