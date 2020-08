Infortunio sul lavoro in un’azienda di Barlassina

Infortunio sul lavoro a Barlassina pochi minuti fa: l’allarme è scattato in codice giallo

Aggiornamento delle 11.36

Il ferito è un ragazzo di 21 anni. Fortunatamente con il passare dei minuti le sue condizioni sono risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente e l’intervento derubricato in codice verde

Infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è avvenuto in una azienda di via Capuana, al confine con Meda. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, l’incidente ha riguardato una sola persona e sul posto, oltre a un’ambulanza, sono in arrivo anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno. La missione è ancora in corso.

Seguono aggiornamenti

