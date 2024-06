Infortunio sul lavoro, muore un 33enne

Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina (sabato 15 giugno 2024) a Sovico, un giovane operaio di 33 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in una ditta in via Cascina Greppi.

Infortunio fatale

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 alla ditta di carpenteria Steelera. Per cause ancora da accertare il giovane, di nazionalità marocchina, che vive a Giussano, è rimasto vittima di un infortunio che gli è stato fatale.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, l'automedica, l'Agenzia di Tutela della Salute e i Carabinieri della Stazione di Biassono per i rilievi. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 18 giugno 2024.