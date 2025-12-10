In una ditta

Infortunio sul lavoro, operaio cade da tre metri

Ferito un 28enne, portato per accertamenti al San Gerardo di Monza.

Nova Milanese · 10/12/2025 alle 12:55

Infortunio sul lavoro a Nova Milanese, all’interno di un’attività industriale. E’ successo  ieri, martedì 9 dicembre.  Nel pomeriggio è stata chiamata a intervenire una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza.

Infortunio sul lavoro in una ditta, ferito un 28enne

Per cause in fase di accertamento, un operaio di  28 anni che fa parte di una ditta esterna e impegnato in lavori che erano stati commissionati, ha riportato un trauma in seguito a una caduta da un’altezza di circa tre metri. La squadra dei pompieri che ha operato  ha collaborato con il personale Areu, allertato subito dopo l’infortunio,  con le Forze dell’ordine e con i tecnici Ats, dando supporto alle operazioni di soccorso e  alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto Vigili del Fuoco, automedica, Carabinieri e Polizia Locale

Soccorso in codice rosso, l’operaio è stato poi trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Monza. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono stati chiamati a intervenire  anche l’automedica, i Carabinieri della Compagnia di Desio e la Polizia Locale di Nova Milanese.

