Infortunio sul lavoro: operaio investito da un carrello elevatore

Operaio investito da un carrello elevatore

Investito da un carrello elevatore, in ospedale l’operaio di una ditta di Limbiate. L'incidente è accaduto venerdì mattina in un'azienda metalmeccanica di via Eratostene, a Brugherio. Mancavano pochi minuti alle 12 quando è partita la chiamata al 112.

Intervenuti Polizia Locale e Ats

Gli agenti della Polizia Locale che hanno poi allertato anche il personale dell'Ats, hanno appurato come un operaio residente a Brugherio, alla guida di un carrello elevatore, abbia colpito un dipendente di una società esterna di 52 anni, di Limbiate. Il primo stava movimentando dei bancali, mentre il secondo (rimasto ferito) era impegnato nell'agevolare il passaggio di un camion.

Il ferito è stato trasportato in ospedale

Dopo l'allerta, la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Medicato sul posto, il 52enne è stato poi trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza.