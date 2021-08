Infortunio sul lavoro nella notte a Usmate. Soccorso un giovane di 29 anni poi trasportato in ospedale.

Infortunio sul lavoro per un 29enne

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza i volontari della Croce bianca di Besana si sono portati sul posto, in via San Giovanni Bosco, poco dopo le 4.30 per prestare le prime cure a un giovane di 29 anni rimasto coinvolto in un infortunio. Fortunatamente si è trattato di un incidente non grave e il ragazzo, dopo i primi accertamenti sul posto è stato poi accompagnato in ospedale a Vimercate in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per appurare con precisione la dinamica dell'infortunio.

A Concorezzo soccorso un 59enne

Non ha invece avuto bisogno di cure ospedaliere il 59enne soccorso nella serata di ieri a Concorezzo a seguito di qualche bicchiere di troppo. Sul posto, in via Volta, sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate assieme ai Carabinieri. Il 59enne si è ripreso in breve tempo e l'intervento si è concluso in posto.