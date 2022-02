Sul posto anche l'elisoccorso

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in un impianto lavorativo di via Gran Sasso nella frazione di Camnago.

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 febbraio, per un infortunio sul lavoro avvenuto a Lentate sul Seveso.

Infortunio sul lavoro per un 34enne, soccorsi a Lentate

Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in un impianto lavorativo di via Gran Sasso nella frazione di Camnago. A essere soccorso in codice rosso è stato un uomo di 34 anni, rimasto ferito per motivi ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Avis Meda oltre all'elisoccorso fatto decollare da Milano. Fortunatamente appena conclusi i primi accertamenti sanitari l'allarme è rientrato e l'infortunio è apparso meno grave del previsto. Il 34enne è stato dunque trasportato in codice verde per accertamenti all'ospedale di Garbagnate.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di lentate sul Seveso.