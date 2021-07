Due interventi di soccorso nella notte tra lunedì e oggi, martedì 27 luglio. A Usmate un 41enne è stato soccorso dopo un infortunio sul lavoro mentre a Monza si è verificato un incidente stradale.

Infortunio sul lavoro per un 41enne

La centrale operativa del 118 è stata allertata poco dopo le 4.30 e ha inviato in via San Giovanni Bosco a Usmate un'ambulanza di Avps Vimercate. Qui poco prima un 41enne è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. I volontari hanno subito prestato le prime cure al 41enne le cui condizioni, fortunatamente, sono apparse poco gravi. Ne è seguito il trasporto in ospedale a Vimercate in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti anche i Carabinieri per appurare con precisione la dinamica dell'incidente.

Incidente a Monza

Non ha invece avuto bisogno di cure ospedaliere il 47enne soccorso a Monza dopo un incidente stradale. Secondo quanto riportato dal sito dell'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato, per cause ancora da accertare, poco prima delle due in via Lecco. Sul posto si è portata la Croce rossa di Villasanta, oltre agli agenti della Polizia locale di Monza. Nessuna conseguenza, come detto, per il 47enne coinvolto rimasto praticamente illeso dopo l'incidente.