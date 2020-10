Infortunio sul lavoro per un 44enne a Carate. Intervento di ambulanza e Polizia locale un via Rivera.

Infortunio sul lavoro per un 44enne a Carate

Un uomo di 44 anni è rimasto infortunato sul lavoro, in modo non grave, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Tutto è accaduto poco dopo le 13.30 in un impianto lavorativo di via Rivera, a Carate Brianza.

In base alle informazioni diffuse da Areu sul posto si sono subito portati i volontari della Croce bianca di Besana Brianza, assieme agli agenti della Polizia locale. Fortunatamente il 44enne ha riportato solo lievi conseguenze ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti in codice verde.

