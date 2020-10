Infortunio sul lavoro per un 52enne SIRENE DI NOTTE

Infortunio sul lavoro per un 52enne: intervento dell’ambulanza a Bellusco in via Ornago. L’uomo è stato portato in ospedale a Vimercate.

Infortunio sul lavoro per un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato soccorso nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 2 ottobre, a Bellusco. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 52enne si sarebbe infortunato sul lavoro ed è stato soccorso dai volontari di Avps Vimercate. Dopo le cure sul posto è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Ieri sera incidente a Barlassina

Nella serata di ieri invece si segnala un incidente: si tratterebbe di un’auto finita contro un ostacolo lungo via Da Vinci a Barlassina. Sul posto, alle 22.15, sono giunti i volontari della Croce bianca di Cesano e i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Fortunatamente la 51enne al volante non ha riportato conseguenze. L’intervento dei soccorritori infatti si è concluso in posto.

