Sirene di notte

Intervento di Avps Vimercate in via Galilei.

Intervento di soccorso nella notte a Burago di Molgora. Un 59enne è stato trasportato in ospedale dopo un infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro per un 59enne soccorso a Burago

Sono stati i volontari di Avps Vimercate a intervenire, poco prima delle cinque, in un impianto lavorativo di via Galilei a Burago dove un uomo di 59 anni, poco prima e per cause ancora da chiarire, era rimasto lievemente ferito in un incidente sul lavoro.

I soccorritori hanno prestato le prime cure al 50enne per poi trasportarlo in ospedale a Vimercate in codice verde.

Nella serata di ieri invece segnaliamo l'intervento, sempre di Avps Vimercate, in via Risorgimento per una caduta. Soccorsa una 72enne fortunatamente rimasta sono lievemente ferita e accompagnata al Pronto soccorso vimercatese per ulteriori accertamenti.