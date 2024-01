Infortunio sul lavoro, rischia di perdere una mano

Una ferita profonda all'avambraccio sinistro, che gli sarebbe potuta costare ancor più cara.

In una ditta di Agrate

Sono serie le condizioni dell'uomo rimasto ferito nella prima mattinata di ieri, martedì 9 gennaio, mentre si trovava al lavoro in un'azienda di Agrate Brianza. E' accaduto attorno alle 9 in una ditta di via Socrate che si occupa della lavorazione di materiale plastico.

L'infortunio

L'uomo, un 53enne residente a Cologno Monzese, era impegnato su un macchinario che lavora e taglia la plastica. Improvvisamente, per motivi da chiarire, una lama lo ha colpito all'avambraccio sinistro, all'altezza della mano, provocandogli una ferita molto profonda.

Ricoverato

Le sue condizioni sono apparse sin da subito serie. Il 53enne perdeva parecchio sangue. A dare l'allarme sono stati i colleghi. Poco dopo sul posto si sono portate un'ambulanza di Avps e una pattuglia della Polizia locale di Agrate. L'uomo è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica della mano. Al momento la prognosi è di 35 giorni.

Le verifiche di Ats

Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti i funzionari del settore Rischi e infortuni sul lavoro di Ats Brianza, che dovranno fare chiarezza sulle cause e valutare il corretto funzionamento e utilizzo del macchinario.