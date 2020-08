Infortunio sul lavoro, in via Prealpi a Meda, oggi, venerdì 7 agosto 2020.

Infortunio sul lavoro, soccorso un 29enne

Intorno alle 11.11 in via Prealpi a Meda sono intervenute un’ambulanza e un’automedica per un infortunio sul lavoro in un cantiere edile. Soccorso un muratore 29enne residente a Bergamo. L’uomo, per cause ancora da accertare, è caduto all’improvviso al suolo da un’impalcatura. Un volo di quattro metri circa, che ha richiamato l’attenzione del collega che era al lavoro con lui.

Immediata la chiamata ai soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza di Busnago Soccorso. Il muratore, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e quindi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Sul posto Polizia Locale e Ats

La Polizia Locale di Meda, intervenuta in via Prealpi con due pattuglie, è impegnata nella ricostruzione dell’accaduto insieme agli ispettori del lavoro dell’Ats Brianza.

