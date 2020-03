Inizia la Primavera ma torna l’Inverno…e qualche timido fiocco di neve PREVISIONI METEO

Inizia la Primavera ma torna l’Inverno…e qualche timido fiocco di neve. Maggio, secondo gli esperti, sarà un mese contrassegnato da temperature sotto la media.

Come previsto nello scorso bollettino l’irruzione continentale fredda da est è arrivata e sta portando i suoi effetti. Oggi alcune località toccheranno i 5/6 gradi di massima. “Finalmente – fa sapere l’esperto meteo Christian Brambilla – vivremo un periodo sotto media degno di nota”.

Mercoledì nevischio possibile anche in Brianza

Attenzione a mercoledì sera quando, nel Comasco, Lecchese, Varesotto, alta Bergamasca ed alto Bresciano, media/alta Brianza, Valtellina, si potrà assistere a qualche fiocco di neve fino in pianura e quote collinari.

Previsioni meteo per domani, martedì

Domani avremo cieli sereni o poco nuvolosi salvo per il passaggio di qualche innocua velatura. Temperature minime prossime agli zero gradi, sottozero nelle aree rurali e verdi, massime sui 9/11 gradi.

Mercoledì: cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nel corso del pomeriggio nuvolosità in arrivo da nord/est con cieli via via più nuvolosi sulle aree di media/alta pianura e sui monti. Tra la sera e la notte non si escludono locali episodi nevosi sulle zone sopracitate. Temperature minime prossime agli zero gradi, max sui 7/9 gradi.

Giovedì: nuvoloso con temperature sui 5/8 gradi.

