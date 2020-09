Inizia la scuola, il saluto del presidente della Provincia MB. Luca Santambrogio, dopo mesi di lavoro per un inizio d’anno in sicurezza per tutti gli studenti delle scuole superiori di Monza e della Brianza, oggi ha voluto fare un saluto e un augurio a tutti i bambini e ragazzi che iniziano un anno scolastico non facile per nessuno

Ecco il saluto e l’augurio di Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza e sindaco di Meda.

Il 14 settembre 2020 è una data che ricorderemo per sempre.

E’ la data che inaugura un nuovo anno scolastico dopo mesi molto faticosi.

Non era scontato arrivare a questo traguardo e per questo credo che la campanella che suona non segnerà la fine malinconica dell’estate ma l’inizio di una stagione attesa, nel segno della normalità e di quella routine che tutti vogliamo ritrovare.

Eh si, perché per la prima volta la scuola ci è mancata davvero.

In questi mesi out forse ci siamo accorti di quanto sia prezioso condividere il nostro tempo in un luogo, la scuola, che spesso odiamo ma che alla fine è una casa che ci accoglie, che ci protegge, che ci aiuta a crescere per trovare la nostra strada.

Un pensiero speciale ai vostri insegnati che si ritroveranno davanti persone diverse rispetto ai ragazzi lasciati qualche mese fa davanti ad uno schermo: la pandemia ha sicuramente condizionato tanto la vostra vita, ha cambiato il vostro modo di stare insieme e vi ha reso magari più insicuri. A loro tocca il compito più difficile, quello di ricucire il vuoto di questi mesi di assenza e ricostruire quel senso di appartenenza ad una classe, che in fondo rappresenta un’altra famiglia da cui state tornando.

Sappiamo bene che la scuola non è spazi e banchi ma è fatta dei vostri sorrisi, delle vostre emozioni, delle vostre paure e delle vostre fragilità. Siete voi che rendete speciali gli edifici di cui la Provincia ha il compito di prendersi cura e non vediamo l’ora che torniate ad animare le aule con l’entusiasmo che è tipico della vostra età e che in questi mesi è mancato.

Per questo, abbiamo lavorato tanto, con impegno e serietà, per preparare gli edifici scolastici ad accogliervi mettendo in sicurezza gli spazi in modo che possiate riprendere le lezioni in sicurezza, consapevoli che non tutto sarà perfetto ma che insieme possiamo farcela.

Questi spazi che oggi vi consegniamo sono pronti ad essere custodi del tempo che vi trascorrerete. Ci tengo a mandarvi un grosso in bocca al lupo e ricordatevi che la Provincia è vicina a voi, ai vostri genitori, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale impegnato nelle scuole che vi accompagneranno nel corso di questo anno che sappiamo sarà diverso e non sempre facile.

Siamo una squadra e siamo pronti ad affrontare la sfida più difficile: la Brianza riparte anche da qui, da voi che rappresentate il futuro!