Inneggiano a Hitler durante l’incontro letterario

Inneggiano a Hitler durante la presentazione online del libro di Nicolò Cafagna ad Albiate: parte una denuncia contro ignoti.

Inneggiano a Hitler

Un fatto sconcertante è avvenuto durante la presentazione del libro dello scrittore Nicolò Cafagna, dal titolo “Diverso da chi? Storie a rotelle e ironia senza freni”, promossa sulla piattaforma Zoom dall’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate in collaborazione con la libreria Torriani di Canzo. Alcuni haters si sono introdotti pubblicando disegni, immagini deprecabili e razziste, bestemmie e frasi misogine, inneggianti a Hitler e al fascismo. La diretta è stata sospesa e l’associazione culturale “Piero Gatti” ha sporto denuncia ai carabinieri.

Sconcertato l’autore

“Durante la presentazione tenuta dall’associazione culturale, un gruppo organizzato di haters o fancazzisti da tastiera si sono introdotti pubblicando disegni osceni con tanto di svastica, scritte inneggianti a Hitler e al Fascismo, pronunciando bestemmie e frasi misogine – spiega l’autore sconcertato – Dinanzi a questi fatti resto sconcertato, basito, perché è la stupidità a rendermi tale, la stupidità che tanto temo: lo stupido infatti agisce senza pensarci, non riflette neanche un istante, e non si sofferma sulle possibili conseguenze. Tanto un “povero” disabile che “fa tenerezza” – così come mi hanno definito – cosa può fare? Una denuncia ed, essendo giornalista, avviserà gli amici giornalisti: a questo non avevi pensato, eh? Del resto come potevi arrivarci se non rifletti? L’unico rimedio per redimersi è semplice: solo la lettura può salvarli, che è scoperta e conoscenza. E io un libro da consigliare ce l’avrei anche”.