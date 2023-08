Insegnava a Concorezzo la donna scomparsa in Calabria in un tragico incidente d'auto

Insegnava a Concorezzo Antonella Teramo, la donna scomparsa domenica in Calabria in seguito a un tragico incidente stradale. In auto con lei viaggiava la figlioletta di soli 3 anni, Maya: anche per lei non c'è stato nulla da fare.

Docente di Afol Monza e Brianza

Avvocato di professione, la 36enne Antonella Teramo dallo scorso settembre teneva una serie di corsi ad Afol, l'Agenzia per la formazione, orientamento e il lavoro di Monza e Brianza. In particolare insegnava nella sede di Concorezzo, dove si era fatta apprezzare per il suo grande impegno e competenza. Sotto shock i suoi studenti, che nel corso dell'anno scolastico avevamo imparato ad amarla ed apprezzarla. La donna, originaria di San Calogero (Comune calabrese in provincia di Vibo Valentia), si trovava in Calabria per le vacanze estive e stava viaggiando sulla Jonio-Tirreno: a pochi metri dallo svincolo di Melicucco, vicino a Polistena in provincia di Reggio, domenica 20 agosto 2023 lo schianto fatale, in cui ha perso la vita anche la piccola Maya, figlia della Teramo.

La dinamica dell'incidente

Un impatto frontale a forte velocità: questo quanto accaduto domenica sulle strade calabresi. Antonella e la figlia Maya viaggiavano sul sedile posterio di una Bmw, guidata dal fratello di Antonella, Domenico Teramo (32 anni). Con loro anche la compagna di quest'ultimo, Valentina Crudo (30 anni) e la loro figlioletta Fatima, di 3 anni: soccorsi in gravi condizioni, lottano tra la vita e la morte in ospedale. Antonella e Maya non sono state però le uniche a perdere la vita nello schianto: nell'incidente, infatti, è morto anche Domenico Politi, 39enne che guidava la Giulietta schiantatasi frontalmente contro la Bmw. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, i pompieri, i carabinieri e agenti della polstrada, chiamati a fare chiarezza su quanto accaduto.

Le esequeie

I funerali di Antonella e della piccola Maya si sono tenuti mercoledì 23 agosto 2023 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, a Nicotera (provincia di Vibo Valentia). In tantissimi hanno voluto tributare l'ultimo saluto alle due vittime del tragico incidente stradale avvenuto domenica.