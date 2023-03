Inseguimento a tutta velocità da Limbiate a Varedo, incidente e fuga a piedi. Indagini in corso per risalire all'identità dell'automobilista che non si è fermato all'alt dei Carabinieri

Inseguimento da Limbiate a Varedo

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri a Limbiate ed è partito un rocambolesco inseguimento che si è concluso a Varedo, con un violento incidente contro due auto parcheggiate e il fuggitivo che si è allontanato a piedi. Momenti di forte concitazione questa mattina, venerdì 24 marzo, tra Limbiate e Varedo. Una Volkswagen T-Roc ha tirato dritto ad un posto di controllo e il conducente, procedendo a forte velocità ha imboccato via Umberto I a Varedo, quindi si è andato a infilare nella traversa via Trento e Trieste, dove ha finito la sua folle corsa contro due auto parcheggiate.

L'incidente e la fuga a piedi

Alle calcagna del fuggitivo diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Desio: dopo l'incidente l'automobilista è sceso dalla vettura e ha abbandonato l'auto, proseguendo la sua fuga a piedi e facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno quindi perquisito l'auto, che non risulta rubata, trovando documenti e altri elementi utili a risalire all'identità del conducente. Continuano le indagini per cercare di identificare l'uomo. Per fortuna durante la pericolosa fuga non è rimasto ferito nessun passante, evidenti invece i danni alle auto colpite.