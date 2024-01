Inseguimento in centro a Limbiate, auto confiscata dalla Polizia Locale. Il conducente guidava con patente ritirata una vettura sotto sequestro, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Auto in centro a forte velocità

Una sfilza di multe per violazioni al Codice della strada, auto confiscata e una denuncia: nei guai un automobilista 50enne fermato ieri pomeriggio, martedì, dalla Polizia Locale, dopo un inseguimento per le vie del centro di Limbiate. Poco prima delle 17, in via Fratelli Cervi l'attenzione di alcuni agenti impegnati in un servizio di pattugliamento è stata attirata dallo stridere di pneumatici e da un'auto che procedeva a forte velocità.

Inseguimento fino in via Dante

La Polizia Locale è subito partita all'inseguimento del veicolo per le vie del centro cittadino, a quell'ora piuttosto frequentato: il conducente si è infilato in contromano in via Gramsci, poi ha imboccato via Piave e infine è stato fermato in via Dante, dove ha cercato di opporre resistenza agli agenti. Portato al comando di piazza V Giornate, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test.

Via l'auto, la patente e commesse varie violazioni

Procedendo a controlli più approfonditi, gli agenti hanno scoperto che già tempo fa avevano ritirato la patente al 50enne proprio perché aveva rifiutato gli accertamenti sul tasso alcolemico. Di conseguenza sul veicolo fermato ieri gravava un provvedimento di sequestro ed è stato confiscato. Infine all'automobilista sono state contestate varie violazioni al Codice della strada per la condotta di guida pericolosa durante la fuga dalla Polizia Locale.