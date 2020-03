Insulta i Carabinieri sui social: denunciato per vilipendio

Insulta in rete i Carabinieri: operaio 26enne denunciato per vilipendio. E’ successo a Cesano Maderno.

Insulta in rete i Carabinieri

Ha insultato su Instagram i Carabinieri che poco prima avevano interrotto la grigliata che stava facendo in giardino con il fratello e il papà. Non contento, ha pure minacciato i vicini che avevano guastato la festa chiamando i militari. Uno sfogo che non è passato inosservato: un 26enne, di professione operaio, è stato denunciato per vilipendio dell’istituzione. E’ successo nei giorni scorsi a Cesano Maderno dopo che alcuni residenti, infastiditi della grigliata con tanto di impianto stereo ad altissimo volume, che un padre e i suoi due figli stavano organizzando nel giardino del loro condominio, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri della Tenenza.

I vicini hanno chiamato i militari

Stufi dell’isolamento forzato in casa per le misure restrittive per contrastare la diffusione del Coronavirus, tre cesanesi, un padre e i suoi due figli, hanno deciso di accendere la griglia. E la musica. I vicini hanno subito chiamato i Carabinieri, che, arrivati nel giardino condominiale, hanno chiesto ai tre di spegnere la musica e smetterla di infastidire il vicinato. I tre hanno eseguito, ma poche ore dopo, il 26enne ha creato una storia su Instagram con un insulto ai militari e una minaccia verso chi li aveva chiamati. La storia non è passata inosservata. Ed è arrivata dritta dritta alla Tenenza di via Nazionale dei Giovi, dove il giovane è stato convocato. E, come detto, denunciato a piede libero dai Carabinieri che poco prima aveva insultato pubblicamente sui social network.

