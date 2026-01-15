Dopo le frasi ingiuriose e sessiste contro la responsabile della Polizia locale di Ornago, Milena Zecca, è arrivata la dura condanna del sindacato Uil Fpl.

Dopo l’episodio avvenuto la scorsa settimana con le scritte ingiuriose e sessiste nei confronti della comandante di Polizia Locale di Ornago, Milena Zecca apparse sul muro dell’oratorio e poi immediatamente cancellate da parte dei volontari, è arrivata la dura condanna anche del sindacato Uil Fpl.

Insulti alla comandante, la condanna del sindacato

Nei giorni immediatamente successivi all’accaduto, che ha suscitato clamore in paese, era stato il sindaco Daniel Siccardi a prendere le difese della comandante, condannando fermamente il gesto e sottolineando come una scritta del genere «non appartiene alla comunità e che Ornago non si riconosce in un gesto di questo tipo».

Ora a difesa di Zecca si è schierata dunque anche la sigla sindacale, che ha espresso solidarietà e vicinanza alla comandante per il grave episodio avvenuto la passata settimana.

Le parole di Alessandro Deiana

«La segreteria della Uil Fpl del Lario e Brianza esprime piena vicinanza e solidarietà alla Comandante della Polizia Locale di Busnago e Ornago, Milena Zecca, per il grave atto intimidatorio subito – si legge nella nota sindacale firmata dal Funzionario Enti Locali Alessandro Deiana – Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti di chi, ogni giorno, con senso del dovere e responsabilità è al servizio della collettività».

Deiana ha poi sottolineato la preoccupazione del sindacato per quanto accaduto nei confronti della comandante e ha inoltre auspicato che il responsabile dell’accaduto possa essere individuato e identificato: