Insultò i vigili, risarcisce il Comune di Lentate con 400 euro

Due anni fa insultò gli agenti della Polizia locale e venne denunciato. Ora risarcisce il Comune di Lentate sul Seveso con 400 euro.

Insultò i vigili, risarcimento di 400 euro

Con una determina il comandante della Polizia Locale, Mauro Colombo, ha infatti reso noto che è stata ricevuta e accettata l’offerta risarcitoria di A.A., un cittadino lentatese, pari a 400 euro, come stabilito dal giudice monocratico del Tribunale di Monza deputato a decidere sulla questione. Il fatto risale a due anni fa, precisamente al 7 febbraio 2022, quando il Corpo di Polizia Locale decise di avviare un procedimento penale nei confronti del lentatese, che aveva offeso e insultato alcuni agenti impegnati in un servizio di accertamento della regolarità della sosta.

Era stato denunciato nel 2022

L’individuo in questione, non condividendo quanto contestato dai vigili, avrebbe iniziato a inveire contro di loro e a insultarli. Un episodio che gli agenti non hanno fatto cadere nel vuoto, anzi. A.A. è stato denunciato e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento presso la Procura della Repubblica di Monza.

Arrivata l'offerta risarcitoria di 400 euro

Al termine del processo, il giudice ha quantificato il risarcimento spettante al Comune di Lentate in 400 euro. E recentemente al Comune, tramite vaglia postale, è arrivata l’offerta risarcitoria, che è stata accettata e inserita a bilancio.