E' stato inseguito fino a Cinisello e poi fermato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

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Intercettato allo svincolo di Varedo mentre trasportava oltre 27 chili di droga in auto. È finito in manette dopo un inseguimento un albanese di 41 anni, residente nel Comasco e già noto alle forze dell’ordine. Arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione dei Carabinieri è scattata durante un controllo sulla Milano-Meda

L’operazione è scattata durante un controllo lungo la Milano-Meda (Sp 35). All’altezza di Varedo, i militari hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto ed elusivo. I Carabinieri hanno seguito discretamente il mezzo fino a un’area di servizio a Cinisello Balsamo, dove è scattato il fermo con il supporto di altri equipaggi dell’Arma.

La marijuana era nascosta nel bagagliaio

Il forte nervosismo dell’uomo ha portato alla perquisizione del veicolo. Nel bagagliaio, nascoste in tre borse, sono state trovate 24 confezioni in plastica termosaldata con oltre 27 chili di marijuana. Nell’abitacolo sono stati sequestrati anche due cellulari e 420 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura di Monza, il 41enne è stato portato alla Casa circondariale di Monza.