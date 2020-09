Interruzione Volontaria di Gravidanza: cambiano le modalità di accesso in ospedale a Vimercate

Il percorso per la programmazione dell’intervento di Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) ha subito dei cambiamenti per contenere il rischio di ripresa di focolai epidemici da SARS-CoV-2. L’ambulatorio per la programmazione degli interventi non è più ad accesso libero, ma è indispensabile una prenotazione.

Interruzione Volontaria di Gravidanza a Vimercate

È stato attivato uno sportello telefonico per comunicare le nuove modalità di accesso al servizio. Al numero dedicato 039 6657366 risponderà una segreteria telefonica 24 ore su 24 con un breve messaggio informativo e l’invito a lasciare il proprio numero telefonico. Personale dedicato ricontatterà l’utente e fornirà le informazioni necessarie.

Per accedere all’ambulatorio è necessario essere in possesso del certificato di richiesta di IVG redatto, datato e firmato da un medico e dalla donna che vuole sottoporsi a IVG. Vale la pena ricordare che, secondo la legge 194/78, tra la data del certificato e l’intervento devono passare almeno 7 giorni per una eventuale pausa di riflessione.

Se la donna fosse già in possesso del certificato necessario, si potrà direttamente procedere con la prenotazione. Se invece non ne è ancora in possesso, sarà invitata a rivolgersi ai consultori della zona di provenienza per ottenerlo.

Presso l’ambulatorio ospedaliero dedicato all’IVG, il medico ginecologo, dopo aver verificato i requisiti richiesti, procederà alla programmazione della data dell’intervento. Oltre a ciò, saranno programmati, attraverso il percorso di pre-ricovero, l’esecuzione del tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 e gli esami preoperatori e la visita anestesiologica necessari prima dell’intervento, che verrà effettuato il giovedì in regime di Day Hospital.

