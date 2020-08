Aggressioni, incidenti e malori: quattro persone in ospedale SIRENE DI NOTTE

Notte impegnativa per i soccorritori in Brianza: sono stati infatti diversi gli interventi di soccorso a seguito di aggressioni, incidenti e malori.

Notte di aggressioni, incidenti e malori

Intorno all’una e venti il primo intervento da parte dei volontari di Avps Vimercate accorsi in via Verdi a Concorezzo a seguito di un malore di un 40enne. Le condizioni dell’uomo fortunatamente sono apparse non gravi e, dopo gli accertamenti medici sul posto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Poco dopo un altro intervento, questa volta a Muggiò dove, in via Trieste, la Croce verde di Lissone ha prestato soccorso a un 24enne, rimasto lievemente ferito a seguito di un evento evento le cui cause non sono ancora chiare. Il giovane è stato trasportato al San Gerardo in codice verde.

Buone anche le condizioni del 24enne soccorso a Monza, in via Buonarroti, dopo un incidente a bordo dei una microcar elettrica. Sul posto, intorno alle 2.30, si sono portati i volontari del 118 e anche gli agenti della Polizia locale di Monza. Il ragazzo è stato in seguito trasportato al Policlinico in buone condizioni generali.

Segnaliamo, sempre a Monza, in piazza Garibaldi, l’Intervento delle Forze dell’ordine e di un’ambulanza della Croce bianca di Biassono per un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come rissa. Non risulta nessun trasporto in ospedale.

Infine, poco dopo le 4 della notte appena trascorsa, la croce rossa di Misinto e i Carabinieri di Seregno si sono portati a Lentate, in via Nazionale dei Giovi, doove poco prima un 43enne, sarebbe rimasto vittima di un’aggressione. L’uomo è stato visitato sul posto e poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

