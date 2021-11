A Cesano Maderno

Su disposizione del Questore di Monza e Brianza.

Intervento dei Carabinieri, chiuso per sette giorni il Teatro Cafè di Cesano Maderno. L'operazione è scattata nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 novembre 2021, su disposizione del Questore di Monza e Brianza.

Carabinieri in azione: chiuso il Teatro Cafè

I militari della Tenenza cittadina sono intervenuti intorno alle 14 e hanno chiuso il locale per i prossimi sette giorni. Nel primo pomeriggio si sono presentati al noto locale, in pieno centro cittadino, provvedendo alla chiusura. I Carabinieri hanno messo in atto così il provvedimento preso dal Questore di Monza e Brianza per ragioni di ordine e sicurezza. Sul posto, oltre che ai militari della Tenenza cesanese, anche quelli della Radiomobile di Desio.

Il titolare ha annunciato la chiusura sui social

Il titolare del Teatro Cafè, Virginio Villa, ha informato i clienti della chiusura tramite il proprio profilo Facebook: "Il Teatro Cafè rimane chiuso sette giorni. Si riapre il giorno 25 novembre. Ci scusiamo con la clientela".