Intervento dei Vigili del Fuoco a Limbiate, fumo dai box interrati.

Presunto incendio nei box, intervengono i pompieri

E’ successo nel pomeriggio di oggi alle 17. I pompieri sono intervenuti nel Comune di Limbiate, in Via Filippo Turati per un presunto incendio nei box. I Vigili del Fuoco sono stati allertati da diversi passanti che con grande apprensione hanno visto uscire molto fumo da una griglia di ventilazione dei box interrati adiacenti ai giardini pubblici. Fortunatamente il fumo era causato da una motozappa che era stata messa in moto dal proprietario.

Mezzi da Desio, Lazzate e Garbagnate

I pompieri hanno proceduto effettuando la ventilazione dei locali con un estrattore di fumo. In via Turati sono intervenuti con l’autopompa di Desio e di Garbagnate, e il carro soccorso di Lazzate.

