Intervento dei Vigili del Fuoco all’Agrati Group

Vigili del Fuoco al lavoro in un capannone dell’Agrati Group di Veduggio, sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

Tre i mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno operando all’Agrati

Intorno alle 18 di oggi, giovedì 30 luglio 2020, l’intervento all’Agrati di via Piave, nota azienda leader in sistemi e componenti di fissaggio. Tre i mezzi che si sono portati sul posto e che stanno operando all’interno della ditta per cause in via di accertamento. In supporto anche Carabinieri e Polizia Locale. Seguono aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME