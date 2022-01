Sirene di notte

Ambulanza e automedica in via San Giuseppe nella serata di ieri. Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni al San Gerardo.

Intervento di ambulanza e automedica nella tarda serata di ieri, giovedì 26 gennaio, a Varedo.

Intervento in codice rosso a Varedo per una caduta

I soccorritori, intorno alle 23.15, si sono portati in via San Giuseppe per soccorrere un uomo, la cui età al momento non è nota, rimasto vittima di una caduta al suolo. Fin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi e i volontari della Croce bianca di Seveso, dopo una prima valutazione sul posto, hanno purtroppo confermato la gravità della situazione trasportando il ferito in codice rosso all'Ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo un intervento di soccorso a Seveso dove intorno alle 23.10 è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza per un 18enne. Il ragazzo si sarebbe sentito male a seguito di una intossicazione. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse buone e dopo le prime cure sul posto i volontari dell'Avis Meda hanno trasportato il giovane in ospedale in codice verde.