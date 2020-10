Intossicazione da farmaci: soccorso un 45enne SIRENE DI NOTTE

Intossicazione da farmaci: soccorso un 45enne. Sul posto, in via Sicilia Cesano, sono intervenuti i volontari della Croce bianca locale.

Intossicazione da farmaci: soccorso un 45enne

Intervento dei volontari della Croce bianca di Cesano Maderno nella notte appena trascorsa in via Sicilia. Qui, intorno all’una e trenta, un uomo di 45 anni si è sentito male a causa di una intossicazione da farmaci. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il 45enne è stato soccorso in codice giallo e poi trasportato all’ospedale di Desio in buone condizioni generali. Oltre all’ambulanza in via Sicilia sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio.

TORNA ALLA HOME