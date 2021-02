Intossicazione da monossido, tre persone in ospedale.

L’intervento all’alba

All’alba di oggi, giovedì, i Vigili del fuoco di Vimercate e di Monza sono intervenuti, su attivazione del 118, a Vimercate, al civico 26 di via Matteotti, nel centro della frazione di Oreno, per probabile intossicazione da monossido di carbonio.

Tre persone soccorse, indagini in corso

L’allarme è scattato attorno alle 6. Tre, come detto, le persone soccorse all’interno di un appartamento posto al primo piano di una palazzina. Si tratta di tre uomini, tutte originari del Senegal , di 43, 56 e 57 anni, Due di loro, in condizioni non preoccupanti, hanno raggiunto l’ospedale di Vimercate in autonomia per sottoporsi a controlli. Un terzo, invece, è stato trasferito in ambulanza. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai motivi dell’intossicazione.

Un braciere acceso

Pare che il monossido si sia sprigionato da un braciere utilizzato per scaldare l’ambiente e lasciato acceso durante la notte al centro della stanza dove i tre dormivano.

Dimessi

I tre sono stati dimessi già nella mattina di oggi. Uno senza giorni di prognosi, gli altri due rispettivamente con 5 e 7 giorni.