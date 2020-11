Intossicazione da monossido: uomo e donna incinta in camera iperbarica

Intossicazione da monossido. Tre le persone ricoverate. Due di loro, ovvero un uomo e una donna incinta, sono in camera iperbarica.

Intossicazione al campo nomadi

I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2020, intorno alle 7.30 all’interno di una delle case mobili del campo nomadi che si trova lungo la provinciale Monza-Trezzo, in territorio di Vimercate.

A causare l’intossicazione è stato un pentolino con della brace che i tre hanno messo sul fuoco per scaldarsi. Complici le finestre chiuse, i fumi hanno invaso la stanza. La donna e i due uomini, non appena hanno iniziato a sentirsi male, hanno chiamato i soccorsi.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Vimercate. Una volta soccorsi sono stati trasportati in ospedale, al Niguarda. Per la donna (E.B. di 36 anni) e per uno dei due uomini (K.M. di 24) è stato necessario ricorrere alla camera iperbarica. Meno serie le condizioni della terza persona coinvolta, il 35enne D.I.

I Vigili del fuoco hanno accertato la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione.

