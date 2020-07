Intossicazione da sostanze psicotrope: soccorso un 51enne SIRENE DI NOTTE

Un uomo di 51 anni è stato soccorso nella notte tra lunedì e oggi, martedì 21 luglio, ad Arcore per una intossicazione da sostanze psicotrope.

Intossicazione da sostanze psicotrope: soccorso un 51enne

A riferirlo è l’Agenzia regionale emergenza urgenza che ha attivato i soccorsi intorno alle 4.30. L’uomo è stato raggiunto in via Roma ad Arcore dai volontari della Croce rossa di Villasanta arrivati sul posto in codice giallo. Dopo le cure del caso fortunatamente le condizioni del 51enne sono migliorate ma è stato comunque trasportato all’Ospedale San Gerardo in codice verde per ulteriori accertamenti.

Caduta a Vedano

Sempre nella notte, a Vedano al Lambro, è stato soccorso un 33enne vittima di una caduta in via Podgora. Gli uomini della croce verde lissonese sono giunti in posto assieme ai Carabinieri intorno alle 2.44. Le condizioni del 33enne sono apparse serie ma non gravissime: dopo le cure sul posto l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Monza.

I soccorsi di ieri sera

Nella serata di ieri invece segnaliamo tre interventi per malore a Muggiò, Monza e Nova Milanese. Soccorse due donne di 52 e 45 anni e un ragazzino di 13. Tutti sono stati trasportati in ospedale in buone condizioni generali.

