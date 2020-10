Intossicazione etilica, 23enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica: 23enne in ospedale. La giovane è stata soccorsa in via Bergamo a Monza e trasportata al Policlinico.

Una giovane di 23 anni è stata soccorsa la notte scorsa, intorno alle 2.15, in via Bergamo a Monza. La ragazza, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è sentita male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce verde lissonese che l’hanno poi trasportata al Policlinico in codice giallo.

I soccorsi di ieri sera

Nella serata di ieri invece segnaliamo due infortuni sportivi a Villasanta e Bovisio: un giovane di 19 anni e uno di 16 sono stati trasportato in ospedale in codice verde. le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Infine segnaliamo un incidente stradale avvenuto a Desio intorno alle 21.49. Si tratterebbe di una caduta di moto in cui sono rimasti coinvolti un uomo di 52 anni e una donna di 49 anni. Sul posto, in via Binzago, sono accorse due ambulanze e i Carabinieri della compagnia di Desio. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Monza e Desio in codice giallo.

