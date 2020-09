Intossicazione etilica: soccorsa una 38enne SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica nella notte per una 38enne. La donna è stata soccorsa sulla Nazionale dei Giovi a Bovisio.

Intossicazione etilica: soccorsa una 38enne

Un solo intervento di soccorso nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 10 settembre, in Brianza. Si tratta di una donna che, intorno all’una e un quarto, si è sentita male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. E’ stato quindi necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto, in via Nazionale dei Giovi a Bovisio Masciago, sono dunque intervenuti i volontari della Croce bianca di Seveso. Dopo le cure del caso, fortunatamente, la 38enne si è ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

TORNA ALLA HOME