Intervento dei volontari della Croce Bianca di Seveso nella notte per soccorrere un 46enne che si è sentito male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Intossicazione etilica, soccorso un 46enne nella notte

L’intervento poco dopo la mezzanotte in via Palermo a Seveso. Sul posto oltre ai soccorritori si sono portati anche i Carabinieri della compagnia di Seregno. L’uomo, le cui condizioni sono apparse fin da subito buone, è stato visitato sul posto e poi trasportato in codice verde all’Ospedale di Saronno.

Nella serata di ieri invece un 55enne è finito in ospedale a Monza, sempre a causa di una intossicazione etilica. L’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce bianca di Besana in via Sant’Ambrogio a Triuggio. Dopo gli accertamenti del caso è stato trasportato nel nosocomio monzese in codice giallo.