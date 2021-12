I soccorsi

Intervento di due ambulanze e dei Carabinieri in via dei Chiosi.

Due ambulanze, un'automedica e i Carabinieri si trovano in questi minuti in un impianto lavorativo di via dei Chiosi a Cavenago dove poco dopo le 11 è partita la chiamata al 118 per una intossicazione.

Intossicazione in una ditta a Cavenago: soccorse due persone

Le informazioni in merito sono ancora molto frammentarie ma tra le ipotesi sembra esserci quella di uno sversamento di acido che avrebbe causato l'intossicazione di due persone, un 28enne e una 35enne.

Al momento, come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto si trovano i volontari di Avps Vimercate e i soccorritori di Cornate, oltre al medico. Lo staff sanitario, giunto in via dei Chiosi al civico 11 in codice giallo, si sta occupando dei primi accertamenti di carattere medico. Mentre i militari del Gruppo Compagnie Monza sono invece impegnati a chiarire con esattezza quanto avvenuto intorno alle 11 nella ditta cavenaghese.

AGGIORNAMENTO DELLE 12: Dai primi accertamenti sanitari le condizioni dei due soggetti coinvolti non sembrerebbero destare preoccupazione. L'ambulanza è infatti ripartita verso l'ospedale in codice verde.