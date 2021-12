Intossicazioni da alcol: due persone gravi in ospedale

Sirene di notte

Un 29enne e un 30enne soccorsi a Seveso e Monza nella tarda serata di ieri, martedì.

Nottata tranquilla per i soccorritori della Brianza mentre nella serata di ieri, martedì 21 dicembre, due persone sono finite in ospedale in condizioni serie per intossicazione da alcol.

Poco prima di mezzanotte infatti l'ambulanza della Croce bianca di Seveso ha raggiunto via Archimede dove un 29enne si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. I soccorritori, arrivati in breve tempo, hanno da subito constatato che le condizioni del ragazzo erano abbastanza serie e dopo le prime cure sul posto lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale di Desio in codice giallo.

La stessa situazione si è presentata ai volontari della Croce rossa di Brugherio che sono intervenuti a Monza, in via Foscolo, intorno alle 21.50 per prestare le prime cure ad un uomo di 30 anni a seguito di un'intossicazione da alcol. Anche in questo caso è stato necessario il trasporto in ospedale , al San Gerardo, dove il 30enne è arrivato intorno alle 22.30 in codice giallo.