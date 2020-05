Intossicazioni e aggressioni: soccorse tre persone SIRENE DI NOTTE

Notte movimentata per i soccorritori brianzoli impegnati in diversi interventi. Nelle ore notturne due diversi intossicazioni da alcol e un evento violento.

Intossicazioni e aggressioni: soccorse tre persone

Nel dettaglio intorno all’una e trenta sono state due le persone soccorse per intossicazione etilica. La prima a Brugherio: si tratta di una ragazza di 26 anni che si è sentita male in via Dorderio ed è stata soccorsa dalla Croce Rossa locale. L’intervento si è concluso sul posto senza necessità del trasporto in ospedale.

Poco dopo la Croce bianca di Besana ha effettuato un intervento in via Giotto a Triuggio per una donna di 44 anni che, dopo qualche bicchiere di troppo, ha accusato un malessere. In questo caso sul posto si sono portati anche i Carabinieri. La donna è stata visitata ma non trasportata in ospedale.

Alle prime ore dell’alba invece segnaliamo l’intervento della Croce bianca di Biassono e dei Carabinieri in via Buonarroti a Monza per un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Soccorso un giovane di 18 anni poi trasportato al San Gerardo in codice verde.