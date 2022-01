Sirene di notte

Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. I soccorritori hanno prestato assistenza a un 55enne e a un 64enne.

Intossicazioni e cadute: due persone soccorse nella notte

Nel dettaglio la prima chiamata al 118 è giunta poco dopo le due. E' stato richiesto l'intervento dell'ambulanza in via Borgazzi a Monza dove un uomo si è sentito male dopo aver bevuto troppo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Villasanta. La situazione per fortuna è apparsa subito non grave: il 64enne è stato sottoposto alle cure del caso e poi traferito in codice verde all'Ospedale San Gerardo.

Intorno alle 5.30 un altro intervento di soccorso, questa volta per una caduta. A ricevere assistenza medica è stato un 55enne soccorso in via Piave a Meda. Anche in questo caso i soccorritori dell'Avis Meda hanno subito escluso gravi conseguenze: l'ambulanza è ripartita verso l'ospedale di Desio in codice verde.