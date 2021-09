Intossicazioni e cadute: soccorse due persone

Due interventi di soccorso nella tarda serata di ieri, domenica 19 settembre, per intossicazione da alcol e per una caduta.

Due interventi di soccorso nella tarda serata di ieri

Secondo quanto riportato dall’agenzia regionale emergenza urgenza poco prima di mezzanotte gli operatori della Croce rossa di Brugherio di sono portati in via Borsa a Monza dove un 32enne è rimasto lievemente ferito a seguito di una caduta.

Le sue condizioni sono fortunatamente apparse subito poco gravi e dopo le prime cure sul posto il 32enne è stato trasportato all’ospedale di Monza in codice verde.

Pochi minuti più tardi la Croce bianca di Seveso si è invece portata a Barlassina. Qui in corso Milano un 44enne ha avuto necessità di assistenza medica dopo essersi sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo.

Anche in questo caso l’intervento di è concluso con il trasporto in ospedale, a Desio, in codice verde.