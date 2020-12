Intravede un ladro in casa e si sente male: 71enne muore in ospedale

Avrebbe intravisto la sagoma di un ladro in casa mentre si stava dando alla fuga. Dopo qualche minuto il proprietario dell’abitazione si è sentito male ed è finito in ospedale dove purtroppo è spirato.

Intravede un ladro in casa e poco dopo si sente male: 71enne muore in ospedale

E’ accaduto nella serata di ieri in via Sabotino a Seveso. In base quanto è stato possibile accertare l’uomo, un 71enne italiano, era in casa con la moglie e uno dei figli quando si sarebbe accorto di qualcosa di anomalo all’interno dell’abitazione. Il 71enne sarebbe così salito al piano superiore a controllare e qui avrebbe intravisto la sagoma di un ladro che fuggiva. Sceso in strada, quasi nel tentativo di inseguirlo, si è fermato nei pressi dell’ingresso dell’abitazione.

Dopo qualche minuto mentre stava parlando con alcuni vicini di casa si è sentito male e si è accasciato al suolo. Immediati i soccorsi, arrivati sul posto in codice rosso. L’uomo è stato dunque trasportato a sirene spiegate in ospedale a Desio dove purtroppo è spirato intorno alle 23

In via Sabotino, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i militari delle Stazioni di Meda e Seveso unitamente a personale della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Seregno.

Indagini in corso.

