Intrusione alla scuola dell’infanzia: muri imbrattati con disegni volgari e scritte. Scorribande nelle aule

Scritte e disegni volgari alle pareti delle aule e degli spazi comuni, danni all’arredo e al materiale, furti. Nel corso delle vacanze natalizie la scuola dell’infanzia Montessori al Villaggio Snia di Cesano Maderno è stata violata e vandalizzata.

Intrusione alla scuola dell’infanzia

L’amara scoperta è stata fatta alla ripresa delle attività, dal personale della scuola che alle 7.15 ha aperto la porta d’ingresso e da quello che, qualche minuto dopo, ha preso servizio per accogliere, alle 7.30, i bambini del pre scuola. Immediata la chiamata alla dirigente scolastica, Paola Ripamonti, all’assessora all’Istruzione, Rosanna Arnaboldi, e ai Carabinieri della Tenenza, che hanno subito effettuato un sopralluogo per raccogliere prove utili a risalire agli autori del gesto che al Villaggio Snia ha suscitato una generale reazione di sconcerto e incredulità. Unanime la condanna.

Secondo quanto ricostruito, i vandali che si sono introdotti nell’immobile comunale hanno agito indisturbati. Entrati nel plesso dopo aver forzato una finestra al piano terra, si sono spostati in ogni ambiente. Con le bombolette spray hanno lasciato su muri e specchi nomi, tag e simboli fallici che il personale della scuola ha provveduto a cancellare appena possibile. Ci ha pensato il Comune, invece, a occuparsi della messa in sicurezza della finestra forzata. A soqquadro le aule, dove armadi e cassetti sono stati aperti e in alcuni casi forzati con delle forbici, rinvenute infatti rotte. Manca all’appello diverso materiale, persino confezioni di puntine. Rubate anche le casse acustiche per cellulare che le docenti usavano nelle varie aule per fare ascoltare musiche e canzoni ai piccoli. Chi si è introdotto a scuola ha anche mangiato e bevuto: a terra sono state ritrovate diverse confezioni e bottiglie vuote. Non hanno risparmiato un solo ambiente: sporcata e imbrattata anche la palestra.

Indagini in corso

Smaltiti lo sdegno e lo sconcerto, i genitori dei bambini hanno fatto a gara per manifestare vicinanza alle docenti, che hanno avuto il loro bel da fare a riordinare gli ambienti mentre le bidelle pensavano a pulire e igienizzare. Al momento, non è chiaro quando i vandali si siano introdotti nella scuola. Il plesso era stato chiuso il 23 dicembre per le vacanze natalizie ed è stato riaperto il 7 gennaio.